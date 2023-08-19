السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: وصول البيت الأبيض إلى طريق مسدود بشأن أزمة أوكرانيا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن البيت الأبيض دفع نفسه إلى طريق مسدود بشأن أزمة أوكرانيا، ويتخذ المزيد والمزيد من القرارات المجنونة للخروج من هذا المأزق.

واعتبر أنطونوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن قرر تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" يشبه من يركب قطارا سريعا بلا مكابح، محذرًا من عواقب مثل هذه المغامرات.

وأضاف أنه في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الأوكراني، وفشل هجومه المضاد يسعى الغرب لاتخاذ قرارات متسرعة وخطرة، من الواضح أن ذلك لن يثني العقول المدبرة للمغامرات الدموية كخطوتهم الأخيرة المتمثلة في التحضير لتزويد كييف بمقاتلات "إف-16"، كمن يندفع بقطار من دون مكابح بأقصى سرعته. 

ولفت إلى أنه على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد، أصبحت المساعدات العسكرية لأوكرانيا أقل شعبية في المجتمع الأمريكي.

كان البيت الأبيض قد أعلن أن عن أوكرانيا ستتسلم المقاتلات من دول ثالثة، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

وأكدت الدنمارك، أمس، حصولها على إذن من الولايات المتحدة بتزويد كييف بطائرات "إف-16"، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

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