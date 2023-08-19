السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 فرق طلابية من كليات جامعة المنوفية في المسابقة العربية للبرمجيات

فريق جامعة المنوفية
فريق جامعة المنوفية

 شاركت جامعة المنوفية فى المرحلة التأهيلية للمسابقة المصرية للبرمجة بـ"٨٩ فريقا" من مختلف كلياتها، هي (الحاسبات والمعلومات، كلية الذكاء الاصطناعي، كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، كلية العلوم، كلية الهندسة)، حيث أقيمت المسابقة العربية للبرمجيات بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، حيث يتكون كل فريق  من ٣ طلاب تحت إشراف الدكتورة أميرة عبد العاطي.

ويشارك من كلية الحاسبات والمعلومات ١٢٩ طالبا وطالبة، ومن كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف ٥٠ طالبا وطالبة، ومن كلية الذكاء ١٩ طالبا وطالبة، ومن كلية العلوم ٧ طلاب، ومن كلية الهندسة طالبان، وتم صعود ٦ فرق من المشاركين من كليات جامعة المنوفية: الحاسبات والمعلومات، الهندسة الإلكترونية، والهندسة) لتمثيل جامعة المنوفية فى التصفيات على مستوى جامعات مصر في المسابقة العربية للبرمجيات ECPC المقامة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية اليوم وهم: الفريق الأول (X Coders)، الفريق الثانى (Ultimate Aliens)، الفريق الثالث (Grand pasta)، الفريق الرابع Clean Code، الفريق الخامس I'm once again asking for watermelon problem، الفريق السادس spaghetti but accepted.

وأكد الدكتور حاتم محمد، عميد الحاسبات والمعلومات، أن جامعة المنوفية تسعى من هذه المشاركات الطلابية إلى الوصول للمستوى العالمي في مجال البرمجيات وتدريب الطالب على تحديات ومشكلات حوسبية معقدة وكذلك حل المشكلات ضمن فريق ما يضيف لهم الكثير من مهارات التخطيط وإدارة الفريق، وتعد هذه المسابقة من المسابقات العالمية في البرمجيات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي تساهم في حل مشاكل واقعية والتي تحتاجها الشركات العالمية.

الاكاديميه البحريه للعلوم والتكنولوجيا الاكاديمية البحرية الحاسبات والمعلومات الذكاء الاصطناعي البرمجيات الاصطناعى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية فى الأكاديمية العسكرية فجرًا

"ملابسها ملفتة".. زوج يطالب بنشوز زوجته أمام المحكمة

عفو رئاسى عن أحمد دومة

عفو رئاسي.. إخلاء سبيل 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة وقضايا إرهاب

معهد الفلك: 23 سبتمبر بدء فصل الخريف ويستمر 89 يومًا

"إنفلونزا أم كورونا؟".. طبيب مناعة يكشف الفرق وأعراض المتحور الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس