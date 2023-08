6 فرق طلابية من كليات جامعة المنوفية في المسابقة العربية للبرمجيات

شاركت جامعة المنوفية فى المرحلة التأهيلية للمسابقة المصرية للبرمجة بـ"٨٩ فريقا" من مختلف كلياتها، هي (الحاسبات والمعلومات، كلية الذكاء الاصطناعي، كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، كلية العلوم، كلية الهندسة)، حيث أقيمت المسابقة العربية للبرمجيات بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، حيث يتكون كل فريق من ٣ طلاب تحت إشراف الدكتورة أميرة عبد العاطي.

ويشارك من كلية الحاسبات والمعلومات ١٢٩ طالبا وطالبة، ومن كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف ٥٠ طالبا وطالبة، ومن كلية الذكاء ١٩ طالبا وطالبة، ومن كلية العلوم ٧ طلاب، ومن كلية الهندسة طالبان، وتم صعود ٦ فرق من المشاركين من كليات جامعة المنوفية: الحاسبات والمعلومات، الهندسة الإلكترونية، والهندسة) لتمثيل جامعة المنوفية فى التصفيات على مستوى جامعات مصر في المسابقة العربية للبرمجيات ECPC المقامة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية اليوم وهم: الفريق الأول (X Coders)، الفريق الثانى (Ultimate Aliens)، الفريق الثالث (Grand pasta)، الفريق الرابع Clean Code، الفريق الخامس I'm once again asking for watermelon problem، الفريق السادس spaghetti but accepted.

وأكد الدكتور حاتم محمد، عميد الحاسبات والمعلومات، أن جامعة المنوفية تسعى من هذه المشاركات الطلابية إلى الوصول للمستوى العالمي في مجال البرمجيات وتدريب الطالب على تحديات ومشكلات حوسبية معقدة وكذلك حل المشكلات ضمن فريق ما يضيف لهم الكثير من مهارات التخطيط وإدارة الفريق، وتعد هذه المسابقة من المسابقات العالمية في البرمجيات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي تساهم في حل مشاكل واقعية والتي تحتاجها الشركات العالمية.