السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يصل القليوبية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قبل قليل، إلى مقر محافظة القليوبية وكان في استقباله اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتأتي الزيارة بمناسبة العيد القومي للقليوبية، وفي إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير التنمية المحلية بمختلف المحافظات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض محافظات الجمهورية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد وافتتاح عدد من المشروعات في بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، حيث سيقوم اللواء هشام آمنة، واللواء عبدالحميد الهجان، بتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية للديوان العام للمحافظة وافتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

ويستكمل الوزير زيارته للمحافظة بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وممشى أهل مصر، وكذا تفقد عدد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة الممولة من الخطة الاستثمارية للمحافظة، كما تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة، افتتاح السوق الحضاري الجديدة وأعمال تطوير مجزر كفرسعد بمدينة بنها.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء عبدالحميد الهجان التنموية والخدمية محافظات الجمهورية الخدمات المقدمة للمواطنين وافتتاح عدد من المشروعات

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