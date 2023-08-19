"الدعم الرئاسي لبرامج الحماية الاجتماعية" يتصدر اهتمامات صحف السبت

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت.

وتحت عنوان "دعم رئاسي غير مسبوق لبرامج الحماية الاجتماعية"، أكدت صحيفة "الجمهورية" أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في دعم برامج الحماية الاجتماعية منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، حيث تقوم الدولة بدعم الأسر الأكثر احتياجا ورعاية ما يقرب من 5.3 مليون أسرة بتكلفة تصل إلى 31 مليار جنيه في موازنة عام(2024/2023).

وأشارت الصحيفة إلى أنه تقرر زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 120 % من عام 2015 حتى عام 2023، ويتم تقديم خدمات لذوي الإعاقة بأكثر من 10 مليارات جنيه سنويا، وتقديم خدمات تأهيلية في 657 مؤسسة تأهيلية تستهدف حوالي نصف مليون مستفيد، كما يتم دعم الأطفال غير القادرين والأيتام، حيث يتم تغطية مصروفات مدرسية لإجمالي 5 ملايين طالب سنويًا، وتقديم دعم نقدى شهري لإجمالي 431 ألفا من الأيتام في أسر طبيعية أو ممتدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" - تحت عنوان (رؤية مصرية للمحاور الإفريقية.. في قمة كينيا 4 سبتمبر) - أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أكدت دعم التعاون بين الدول الإفريقية لاتخاذ إجراءات التعافى والتكاتف في مواجهة آثار تغير المناخ، وتوحيد الصوت الإفريقي واتخاذ خطوات سريعة لإعادة البناء الأفضل والتعافي الأخضر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال لقاء وزيرة البيئة، ونظيرتها الكينية سويبان تويا، على هامش مشاركتها في الشق الوزاري الخاص بأعمال الدورة الـ 19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة "AMCEN"، تحت شعار (اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا).

وأوضحت أن الحديث تناول أيضا قمة المناخ الإفريقية والمزمع عقدها بكينيا من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، والتأكيد على ضرورة أن يعكس الإعلام مخرجات مؤتمر المناخ (كوب 27)، والتي كانت معظمها تخص الدول الإفريقية وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والأضرار والهدف العالمي للتكيف.

فيما اهتمت صحيفة "الأهرام" بمشاركة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أمس، في الاجتماع الرابع لوزراء صحة مجموعة الـ20 الذي يعقد يومي 18 و19 أغسطس الجاري بمدينة "جانديناجار" في ولاية جوجارات الهندية.

وذكرت الصحيفة أن وزير الصحة والسكان أكد - خلال كلمته في الاجتماع - أن مصر نجحت في وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، سواء فيما يتعلق بالأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الطوارئ الصحية، ويجري تحديثها باستمرار، بما يتماشى مع التوصيات والمعايير الدولية، وكان من بينها خطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات التي تم إطلاقها وتنفيذها منذ مارس 2019؛ لتعكس اعتماد المفهوم الصحي الواحد وتحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية التي تركز على تحسين الوعي العام، والاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، والمراقبة الصحية الواحدة للكائنات المقاومة، وتنفيذ ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها القائمة على الأدلة.

بينما ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أكد أن مصر لم تسجل حتى الآن أى إصابة بالمتحور الجديد الأوميكرون (5.Eg)، لافتا إلى أنه أحد متحورات "كورونا" الجديدة.

وأوضح تاج الدين أن منظمة الصحة العالمية صنفت (5.Eg) على أنه متحور جديد يثير الاهتمام، لأنه ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى بمعنى أنه ينتشر ويصيب عددا أكثر من الأشخاص.

وفيما يتعلق بملف التعليم، أوضحت صحيفة "الأهرام" - تحت عنوان (مد فترة تسجيل "ثانية تنسيق" حتى مساء الغد) - أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية، حتى السابعة مساء يوم غد /الأحد/، لمن لم يسجلوا رغبات القبول بالكليات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشارت إلى أن وزير التعليم العالي أعلن استقبال رغبات 270 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني حتى أمس، من بين 350 ألفا تقريبا تضمهم المرحلة، مؤكدا استمرار فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات لاستقبال الطلاب لتسجيل الرغبات والاستفسار حتى الساعة الثالثة عصر الغد.

وتحت عنوان "مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز العام الحالي".. أشارت صحيفة "الأخبار" إلى تأكيد وزارة الزراعة بأن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز العام الحالي، وأنه سيكون هناك فائض في الإنتاج، وأنه تمت زراعة ما يزيد على 1.5 مليون فدان هذا العام تنتج أكثر من 5 ملايين طن أرز.

ونقلت الصحيفة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قوله "إن موسم الحصاد قد بدأ، وأن أسعار الأرز ستشهد انخفاضًا ملحوظا خلال الفترة القادمة بعد ضخ كميات من المحصول الجديد بالأسواق".