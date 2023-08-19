السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في يومها العالمي.. كيف يمكن العناية بالحيوانات التي لا مأوى لها؟

حيوانات
حيوانات

يحتفل العالم في ثالث يوم سبت من شهر أغسطس من كل عام، والذي يصادف اليوم 19 أغسطس، باليوم العالمي للحيوانات التي لا مأوى لها. 

وحسب موقع Hindustan times، فقد أكدت دراسة حديثة أن الاقتراب من الحيوانات والاهتمام بها يعمل على التقليل من مستويات القلق والتوتر وأعراض الاكتئاب لدى الأشخاص، بسبب وجودهم المهدئ والحب غير المشروط الذي يعطوه للإنسان خاصة من يعطف عليهم.

وبغض النظر عن تأثير الحيوانات الإيجابي على حياة الإنسان، فليسوا جميعًا محظوظين بالحصول على وجود مكان آمن،  فهناك العديد من الكلاب الضالة وقطط الشوارع ويكونوا عرضة للعديد من الإصابات والامراض التي يمكن أن تنقلها إلى البشر مثل داء الكلب، وبصرف النظر عن فكرة التبني، يمكن للمرء أن يقوم بدوره للحيوانات التي لا مأوى لها بداية من التبرع بالإمدادات إلى التطوع في حمايتها على النحو التالي.

1. التغذية:
التبني ليس الطريقة الوحيدة لرعاية حيوانات الشوارع، غالبًا ما يتم الاعتناء بمثل هذه الحيوانات من قبل محبي الحيوانات، ولكن يمكن لأي شخص المساعدة أيضًا، إما عن طريق الانضمام إلى الجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان في المجتمع أو بدء هذه المبادرة من قبل أي شخص بنفسه، ويكون عن طريق وضع اي بواقي طعام على اكياس بلاستيك على الأرصفة، أو شراء دراي فود ووضعه أيضا على جانب الطرقات حتى لا يؤذي المارة الحيوانات بأي شكل، ويجب من الابتعاد عن المناطق العامة مثل ممرات المشاة والبوابات والجسور والشوارع المزدحمة.

2. التبني أو الكفالة:

يعد تبني الحيوانات التي لا مأوى لها أحد أفضل الأشياء التي يمكن لأي شخص القيام بها، بسبب شعور الشخص أنه يفعل شيء سامي، يمكن البحث عن المنظمات غير الحكومية ومنازل الإيواء التي تسهل تبني الحيوانات في المجتمع،  يساعد ذلك في التخفيف من الاكتظاظ في الملاجئ بالحيوانات ويسمح للحيوانات بتجربة البيئة المنزلية.

3. بناء الوعي:

يمكن استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي  أو شبكات المجتمع مثل تجمعات النوادي أو المدارس لزيادة الوعي حول كيفية الاهتمام بالحيوانات التي لا مأوى لها واحتياجاتهم، عن طريق مشاركة القصص والصور والمعلومات حول ملاجئ الحيوانات أو عن كيفية الاهتمام بالحيوانات والرحمة بهم.

4. التطوع:
إذا كنت تشعر بشغف تجاه حيوانات الشوارع ، فيجب منح الكثير من الوقت في التطوع لملاجئ أو مراكز الإنقاذ، وقد تشمل المهام التنظيف والتغذية وتوفير الرفقة للحيوانات فالعمل التطوعي هو وسيلة ممتازة لإظهار الحب للحيوانات ، والقيام بالواجبات المختلفة من أجل رفاهيتها.

5. التبرع بالمستلزمات للملاجئ:
تعتمد العديد من الملاجئ ومنظمات الإنقاذ على التبرعات لتوفير الغذاء والرعاية الطبية والمأوى لحيوانات الشوارع، يمكن المساهمة في الملاجيء ومنظمات الإنقاذ من خلال تقديم تبرعات مالية يمكن أن تساعد في توفير الرعاية الطبية والغذاء للحيوانات التي لا مأوى لها، ويمكن أيضًا التبرع بأغذية الحيوانات الأليفة والإمدادات الأخرى مثل عناصر توفير التدفئة في الشتاء.

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