في عهده زار البابا فرنسيس مصر.. من هو الأنبا إبراهيم إسحق؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم 19 أغسطس، بعيد ميلاد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمصر.

وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن الأبنا إبراهيم إسحق: