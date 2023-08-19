في عهده زار البابا فرنسيس مصر.. من هو الأنبا إبراهيم إسحق؟
تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم 19 أغسطس، بعيد ميلاد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمصر.
وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن الأبنا إبراهيم إسحق:
- ولد إبراهيم إسحق سدراك جاد السيد في 19 أغسطس عام 1955م بقرية بني شقير مركز منفلوط محافظة أسيوط
- حصل علي ليسانس الفلسفة واللاهوت من كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي.
- وسيم كاهناً في 7 فبراير 1980م بالمعادي عن يد صاحب الغبطة الأنبا اسطفانوس الأول بطريرك الأقباط الكاثوليك.
- وعين راعياً لكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة بالقاهرة من عام 1980م حتي 1983م.
- سافر إلى روما للدراسات التخصصية وأنهى دراساته العليا بحصوله علي شهادة الدكتوراه في اللاهوت العقائدي من الجامعة الغريغوريانا من عام 1983- 1988م.
- عاد إلى مصرنا الحبيبة إلى الكلية الإكليريكية ليدرس مادة اللاهوت العقائدي، ثم عين رئيس للإكليريكية من عام 1990 حتي عام 2000م ثم سافر إلى الخارج ثم عاد بعدها لإدارة معهد التربية الدينية بالسكاكيني ومدرساً بالإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية بالسكاكيني
- ثم عين راعياً لفترة وجيزة بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر.
- انتخبه السينودس المقدس مطرانا للمنيا وسيم أسقفاً في 15 نوفمبر 2002م خلفاً للأنبا أنطونيوس نجيب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا وكان شعاره ( حيث روح الرب تكون الحرية).
- خدم ايبارشية المنيا احدى عشر سنة اعطي فيها الكثير والكثير من الحب والعطاء والبذل والجهد دون ملل أو كلل.
- أنشاء رعيتي الهريف وعزبة طنطاوي وبناء كنيسة القديس مرقس بمبني الراعي الصالح بحي المنيا قبلي. وجدد كنائس منسافيس والفكرية ومبني الخدمات في نجع الدك وأبو قرقاص البلد ومنهري.
- كما أفتتح مجمع الراعي الصالح التعليمي بمدينة المنيا الجديدة والآرش لخدمة الأخوة ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية شوشة.
- اختاره سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية بطريركاً للكرسي الإسكندري خلفاً لغبطة البطريرك الكردينال الأنبا انطونيوس نجيب الذي تخلى طوعاً عن مهام البطريركية بسبب ظروفه الصحية بعد أن قدم خدمات جليلة للكنيسة والوطن، وتم تنصيبه يوم الثلاثاء 12 مارس 2013م بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر علي يد الآباء الأساقفة الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركي والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأنبا يؤانس زكريا مطران طيبة والأنبا مكاريوس توفيق مطران الإسماعيلية والأنبا أنطونيوس عزيز مطران الجيزة والفيوم والأنبا بطرس فهيم المعاون البطريركي وسفير الفاتيكان ومطران الروم الكاثوليك ومطران السريان الكاثوليك وبحضور قداسة البابا تاوضروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذكس واتخذ شعار له (وأعطانا خدمة المصالحة).
- وافتتح كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف البتول بالخصوص في 24/5/2016 وكنيسة العذراء والأم تريز بعزبة النخل
- وفي عهده قام قداسة البابا فرنسيس بزيارته التاريخية لمصر في 28 و29 أبريل عام 2017
- وأنشاء ايبارشية جديدة ايبارشية ابو قرقاص في اجتماع السينودس البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية فى جلسته المنعقدة يوم 26 ديسمبر 2019 بدار القديس اسطفانوس بالمعادى انه اعتباراً من يوم 7 يناير 2020 تقسيم ايبارشية المنيا الحالية الى ايبارشيتين الشمالية وتشمل مدينة المنيا و توابعها حتى قرية منسافيس جنوب المنيا و تضم 17 كنيسة و تسمى ايبارشية المنيا ومقر المطرانية مدينة المنيا ومطرانها هو نيافة الانبا بطرس فهيم و الجنوبية
- و تشمل مدينة ابو قرقاص وملوي و دير مواس حتى حدود محافظة المنيا جنوبا و تضم 21 كنيسة و تسمى ايبارشية ابو قرقاص ومقر المطرانية مدينة أبو قرقاص
- الأساقفة الذين قام بسيامتهم
1- الأنبا عمانوئيل عياد في 10 يونيو 2016
2- الأنبا توماس عدلي في 24 مايو 2018
3- الأنبا باسيليوس فوزي في 3 أغسطس 2019
4- الأنبا باخوم نصيف في 31 أغسطس 2019
5- الأنبا دانيال لطفي في 5 سبتمبر 2019
6- الأنبا بشارة جودة 27 فبراير 2020
7- الأنبا توما حليم 23 يناير2021
8- الأنبا بولا شفيق ١١ مايو 2023
9- الأب مرقس وليم 25 مايو 2023