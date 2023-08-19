السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تانى تانى".. جمهور أنغام يتفاعل مع "أكتبلك تعهد" وصوت مصر تلبى الطلب

حفل أنغام بالعلمين
حفل أنغام بالعلمين الجديدة

قدمت النجمة أنغام “صوت مصر” أداءً مبهرًا لأغنيتها الشهيرة “أكتبلك تعهد” بحفلها المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين”، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر بالآلاف لمتابعة الحفل".

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وعقب الأداء المميز والراقي من أنغام، خاصة في نهاية الأغنية، طلب منها الجمهور غناء الأغنية مرة ثانية قائلا: “تاني تاني تاني” وهو ما جعل أنغام تتفاعل مع الجمهور وتلبي رغبتهم وتعيد غناء الأغنية بأداء وإحساس مختلف ومميز للغاية ليظل الجمهور في التصفيق فترة طويلة.

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وقدمت النجمة أنغام، خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، فاصلا طربيا مميزا، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وسط تفاعل الجمهور.

وجاء الدور على أغنيتها الشهيرة “عرفها بيا”، لتقدم النجمة أنغام ملحمة موسيقية طربية مميزة، وتقدم إحساسا راقيًا للأغنية، وسط تفاعل الجمهور بشكل كبير للغاية، وألهبت حماسهم، وفي نهاية الأغنية حصلت أنغام على عاصفة من التصفيق امتدت لفترة.

وانتقلت أنغام إلى أغنية أخرى من أهم أغانيها وهي “حتة ناقصة”، والتي قدمتها بشكل مختلف وإحساس عالٍ للغاية، وهو ما ساهم في تفاعل الجمهور بشكل كبير أيضا.

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