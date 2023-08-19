السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جلال السعيد يكشف لـ "الشاهد" أسرار صادمة على لسان مدير سجن الفيوم لحظة الاقتحام

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور جلال السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن مدير سجن الفيوم أخبرني عن اقتحام السجن بأن السجن كان محاطًا بالإرهابيين وكمية كبيرة من السيارات المدرعة لا حدود لها ، وكانت بحوزتهم المدافع والآر بي جي، لافتاً إلى أن مدير سجن الفيوم قال لي وقتها أنه مؤمن جيدًا ولديه أبراج حراسة وعندي تعليمات بالضرب في المليان، لكن القوة المحيطة كانت أكبر. 

 

وأضاف السعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإخوان ادعت أن اقتحام السجون كان بناء على تعليمات وبأنه تم فتح السجون من الداخل، وهي ادعاءات كاذبة لا صحة لها، لافتاً إلى أن مدير سجن الفيوم أخبره أنه يوجد قوات عجيبة جدًا موجودة حول السجن وبأن مدير سجن الفيوم لا يعلم مصدرها، كما أخبره أن كل الإرهابيين كانوا على عربيات دفع رباعي ومعهم مدافع ويطلقون النيران حتى اقتحموا السجن بالفعل وخرج كل المساجين، وانطلقوا في طريقهم إلى الفيوم وهم يطلقون النيران في الهواء، وقد كانت المجموعة التي خرجت من السجون حوالي 2000 ، وهم قادمين إلى الفيوم وقد تحدث مجزرة، حيث أن سجن الفيوم كان على بعد 30 كيلو من شرق الفيوم. 

جلال السعيد برنامج الشاهد اقتحام سجن الفيوم مدير سجن الفيوم لحظة اقتحام سجن الفيوم

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