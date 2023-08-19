السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أنغام فى حفل "العالم علمين": ببارك لمصر على مدينة العلمين الجديدة

أنغام
أنغام

عبرت النجمة أنغام عن سعادتها الغامرة بالغناء في مهرجان العلمين الجديدة، وأشادت بالمدينة الساحلية وباركت لمصر عليها، ووجهت شكرها للجمهور.

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وقالت أنغام خلال الحفل: “بقالي كتير حوالي يمكن كتير أوي مغنتش في المنطقة الجميلة دي الساحل الشمالي، والحقيقة مبسوطة أوي لأنها من أهم المناطق اللي بحب أعيش فيها، أغني فيها، ووجودكم زود المنطقة جمال، والعلمين جميلة جدا، وببارك لمصر على العلمين الجديدة، وببارك لنفسي على الجمال ده، وبشكركم جدا على الحضور ده، وعاوزة أسلم عليكم واحد واحد”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع كلمات النجمة أنغام وأغنيتها، حيث انطلقت بأغنيتها “روحي”، بعد فاصل من الأغنيات التي قدمتها خلال الحفل.

وانطلق قبل قليل حفل النجمة الكبيرة أنغام "صوت مصر"، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديد، في واحد من أضخم حفلات الموسم وأضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط. 

وبدأت أنغام الحفل بأغنية "ونفضل نرقص"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على تحيتها والتصفيق لها بمجرد دخولها مسرح العلمين أرينا.

حفل أنغام بالعلمين الجديدة العلمين الجديدة أنغام النجمة أنغام مهرجان العلمين

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انطلاق حفل النجمة أنغام بالعلمين الجديدة بأغنية "ونفضل نرقص"

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