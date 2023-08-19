النجم الساحلى يحقق فوزًا ثمينًا على النادى الرياضى القسنطينى بدورى أبطال أفريقيا

حقق فريق النجم الساحلي التونسي، فوزًا ثمينًا خارج الديار، على مضيفه النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (الشهيد محمد حملاوي) بقسنطينة، في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا (2023-2024).

وسجل المالي سومايلا سيدي بيه، هدف التقدم للنجم الساحلي، في الدقيقة 71، قبل أن يتمكن حمزة الجلاصي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر اللقاء، ليضع ممثل الكرة التونسية، قدمًا في الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

وأدار المباراة، الحكم المصري إبراهيم نور الدين، الذي ألغى هدفًا للفريق الجزائري في الدقيقة 88 بداعي التسلل.

ومن المقرر أن يستضيف النجم الساحلي، مواجهة الإياب، المقرر لها يوم السبت المقبل، على الملعب الأوليمبي بسوسة.

وسيلتقي الفائز من مجموع المباراتين في دور الـ 32 مع الفائز من مجموع مباراتي الجيش الملكي المغربي وأسكو دي كارا التوجولي.