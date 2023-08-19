جلال السعيد يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل اتصالاته مع قائد سجن الفيوم بعد شائعة قتله

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إنه كان له تعامل مباشر مع واقعة اقتحام سجن الفيوم.

وأضاف السعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن سجن الفيوم ليس تابعًا لمحافظ الفيوم، لافتًا إلى أنه من السجون التابعة لقطاع السجون بوزارة الداخلية، لكنه يقع جغرافيًا في محافظة الفيوم، وبالتالي فإن محافظ الفيوم ليست له علاقة تنفيذية بالسجن.

وأكد الدكتور جلال السعيد، أن تأمين سجن الفيوم لا يدخل ضمن اختصاصات المحافظ.

وأشار إلى أن “هناك شخص ما حدثني أكثر من مرة وسط مئات التليفونات التي كانت تأتي لمحافظ الفيوم في ذلك الوقت، وفي كل مرة كان هذا الشخص يطمئنه بأن سجن الفيوم بخير”، معقبا: "كان يقول لي لا تقلق سيادتك الأوضاع آمنة والحالة مستقرة، وكنت أنسى أن أساله من أنت، وقد سألته في النهاية وكان اسمه اللواء محمد نجيب مدير سجن الفيوم، لكن فجأة بعد ساعات انقطعت الاتصالات بيني وبينه، وكنت قد قرأت في تمام الساعة السابعة مساء على القنوات الفضائية خبر يشير إلى مقتل قائد سجن الفيوم، وبأنه قد حدث اقتحام للسجن وغيرها من الأخبار".

وتابع: "حدثت مسؤولين بأجهزة الفيوم حتى يأتون لي برقم تليفون قائد سجن الفيوم، وكلمته واكتشفت بأنه مصاب وقد كان في الطريق إلى 6 أكتوبر، حيث كان لابد من نقله إلى المستشفى، وبالتالي كان على قيد الحياة".

وأردف: "خرجت وقلت تصريحا بأن قائد سجن الفيوم لم يقتل، وذلك لأنني كنت قد حدثته من دقائق، لكن هذا التصريح كان بمثابة العمل المنكر، حيث شنت عليا قناة الجزيرة وأخواتها هجوما كاسحا، نظرًا لأنهم كانوا قد أعلنوا مقتل قائد سجن الفيوم، وأنا نفيت هذا الخبر".