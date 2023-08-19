مدحت العدل: محمد رمضان شبه كل الناس

قال المؤلف والكاتب مدحت العدل، إن أحد أسباب نجاح محمد رمضان هو كونه شبه كل الناس، بالإضافة إلى الموهبة التي يتمتع بها.

وأضاف العدل، خلال لقائه ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد، إنه كان هناك إجماع بينه وبين المخرج ماندو العدل والمنتج جمال العدل على تقديم عمل لمحمد رمضان بالسينما، مؤكدا «احنا شايفين رمضان في حتة لوحده».



وتابع العدل: «قولنا نختار موضوع ممكن يحصل مع أي بني آدم.. حمزة أو رمضان بالفيلم هو حالة ملايين من الناس اللي بتقضي حياتها عارفة تاكل وتشرب وتعيش، ولو جاتلها أزمة الدنيا ممكن تتقلب معاها، وعاملينه بشكل فيه إنسانية واحساس بالناس».

وأضاف العدل: «الفيلم يوضح المشاكل العادية التي يتعرض لها الناس كل يوم، فمثلا عندما تذهب للمستشفى تجد قائمة انتظار طويلة أمامك».