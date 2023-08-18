حصاد نشاط نائبة التنسيقية هيام الطباخ بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكذا تنامى الإدراك للدور الوطني لشباب النواب من التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصدت صفحة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حصاد نشاط النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الثالث ليضم:

- 85 حضورا باللجان النوعية.

- 65 المشاركة في زيارة برلمانية.

- تقديم 982 طلبات خدمية.

- حضور 53 جلسة عامة وإلقاء 11 كلمة بالجلسة العامة.

-47 استخدام للأدوات الرقابية .

-124 المشاركة بالندوات

ويساهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.