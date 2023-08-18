الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

معايا ريال وفيروز.. إبداع أوركسترا أطفال على مسرح الشارع بالعلمين

مركز تنمية المواهب
مركز تنمية المواهب

نجح أوركسترا أطفال ومركز تنمية مواهب في خطف الأنظار لهم أثناء تقديمهم مقاطع موسيقية وغنائية لنجوم التسعينات وموسيقى عمر خيرت، بالإضافة إلى تقديم أغنية “معايا ريال” وبعد المقطوعات للمطربة اللبنانية فيروز.

https://fb.watch/mvtfwGhiTa/?mibextid=Nif5oz

 

ويقام الحفل بمسرح الشارع على كورنيش العلمين، وقدموا عددا من الأغاني، منها طاير ياهوا لمحمد رشدي، وزوروني كل سنة مرة لفيروز، ووحشتني لسعاد محمد، والفرقة تحت قيادة قيادة المايسترو دكتور محمد عبد الستار والمدير الفني للمركز دكتور سامح صابر.

وتقدم الفرقة خلاله مجموعة مختلفة من الموسيقى من التراث المصري، بالإضافة إلى الموسيقى العالمية منها: "تراث بورسعيدي"، "كرنفال دو باريس"، "قضية عم أحمد" لعمر خيرت، ميدلي من الأعمال الوطنية "عاشت بلادنا، صورة، بالأحضان".

وشهد مهرجان العلمين اليوم فقرات متنوعة من عروض السيرك القومي التي جذبت عددا من جمهور العلمين على كورنيش العلمين.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

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