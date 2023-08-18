"إيكواس": اتخذنا القرار بشأن يوم التدخل العسكرى فى النيجر

أعلن مفوض السلم بإيكواس، أن كل الخيارات مفتوحة ومتاحة لحل أزمة النيجر، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة إطلاق سراح بازوم وعائلته وحكومته.

الأزمة في النيجر

وأكد مفوض السلم بإيكواس، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الإرادة السياسية تتحكم في معداتهم العسكرية.

وأضاف أن مجموعة إيكواس تحاول وقف عمليات التمرد في النيجر، مع محاولة البحث عن خارطة طريق واضحة لحل أزمة النيجر سريعاً.

وأشار إلى أن الأزمة في النيجر خلفت تداعيات اقتصادية سلبية، مؤكداً لأن مجموعة إيكواس مستعدة للتدخل في النيجر متى تم إعطاء الأمر، ولكن أكد أن باب الدبلوماسية مفتوح لحل هذه الأزمة، ولهذا التدخل العسكري الخيار الأخير لحل أزمة النيجر.

