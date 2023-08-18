الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: لأول مرة يكون لدينا قمر صناعي كامل

الدكتور شريف صدقي
الدكتور شريف صدقي

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية في مصر يعتبر أكبر مركز تجميع وتكامل واختبار للأقمار الصناعية في الشرق الأوسط.

وأضاف الدكتور شريف صدقي خلال حواره ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة، أنه يتم 7 اختبارات رئيسية للأقمار الصناعية داخل مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية. 

وأشار إلى أن المركز به قمر حقيقي سيتم إطلاقه في شهر أكتوبر من الصين، ويتم إجراء الاختبارات النهائية عليه في الوقت الحالي.

وعرض الدكتور شريف صدقي، النموذج الحقيقي للقمر الذي سيتم إطلاقه من الصين، لافتاً إلى أن كل الاختبارات تمت عليه هنا، وهو ما يعتبر أول اختبارات حقيقية تتم على قمر صناعي وهو مصر سات 2، ومن ثم سيتم نقله في الحاوية للصين تمهيدًا لإطلاقه، مؤكدًا  أنها المرة الأولى التي يكون فيها عندنا قمر حقيقي.

الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي وكالة الفضاء المصرية الاقمار الصناعية برنامج بصراحة

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