قومي المرأة بالمنيا ينظم أمسيات فنية وثقافية ضمن حملة "طرق الأبواب"

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، فعاليات وأمسيات الأسرة المصرية التى تقام على هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تحت إشراف الدكتورة منال ابوسمره مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا.

قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص إن الأمسيات استهدفت عدد 400 من السيدات والرجال والأطفال بقرية السرو التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص وشملت الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما شملت إنشاد ديني واغاني وطنية وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.