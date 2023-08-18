الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قومي المرأة بالمنيا ينظم أمسيات فنية وثقافية ضمن حملة "طرق الأبواب"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، فعاليات وأمسيات الأسرة المصرية التى تقام على هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تحت إشراف الدكتورة منال ابوسمره مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا.

received_1777732952664969

قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص إن الأمسيات استهدفت عدد 400 من السيدات والرجال والأطفال بقرية السرو التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص وشملت الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما شملت إنشاد ديني واغاني وطنية وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.

received_766089061937880
received_830201798747690
received_693507152622103
المنيا فرع القومي للمرأة بالمنيا حملة طرق الابواب الممتدة أمسيات الأسرة المصرية بلدى أمانة مركز أبوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

جهود مكثفة لكشف لغز مصرع طفل حرقًا فى السلام

فادى عكوم لـ"القاهرة الإخبارية": المصالحة السعودية الإيرانية دهورت الوضع السياسى اللبنانى

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة فى المنوفية

إيهاب الطماوي: توجيه السيسي بتحويل مخرجات الحوار الوطني للدراسة نقلة نوعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس