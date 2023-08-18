الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يهزم الهدى السعودى فى البطولة العربية لكرة اليد

فريق الزمالك لكرة
فريق الزمالك لكرة اليد

حقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على نظيره الهدى السعودي بنتيجة 28-24 في ثالث مواجهات الفريق الأبيض بالبطولة العربية المقامة بالسعودية والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وكان الزمالك قد فاز على وفاق عين توتة الجزائري في أولى مبارياته بنتيجة 34-28 قبل أن يتلقى الخسارة في الجولة الثانية أمام العربي الكويتي أمس الخميس بنتيجة 33-32.

ويشارك الزمالك في المجموعة التي تضم العربي الكويتي ووفاق عين توتة الجزائري والشعلة اليمني والهدى السعودي.

أما فريق البنك الأهلي ثاني الفرق المصرية في البطولة، فيتواجد في المجموعة الأولى التي تضم مضر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي.

الزمالك الهدى السعودي البطولة العربية مباراة الزمالك والهدى السعودي

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