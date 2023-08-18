"عكوم" لـ"القاهرة الإخبارية": الوضع الأمنى بلبنان على وشك الانفجار

قال فادي عكوم، الكاتب والمحلل السياسي، إنه يتوقع استمرار الوضع اللبناني على ماهو عليه لفترة زمنية قد تطول مع الأسف الشديد، وذلك لأن الانقسام في لبنان يزداد يوماً تلو الآخر، كما أن الفرق السياسية بلبنان تتوقف مصالحها على ما تتلقاه من الخارج.

الوضع اللبناني المرتبك

وأكد فادي عكوم، خلال لقائه ببرنامج “ثم ماذا حدث” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن روسيا كان لها كلمة مسموعة في الداخل اللبناني، ولكن روسيا الآن مشغولة بحربها مع الغرب بعد شنها الهجوم على أوكرانيا، وكذلك الملف اللبناني لا يحصل على الأولوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا وفرنسا، وذلك لأن هذه القوى العالمية بالفعل لديها أزماتها الداخلية.

انفجار لبنان

وأضاف في حديثه، أن هناك تحذيرات عالمية من انفجار الوضع الأمني بلبنان لعدة أسباب منها انتشار السلاح بين عناصر الأحزاب المختلفة، وبخاصة حزب الله الذي يسيطر على الأغلبية نتيجة امتلاكه السلاح والسيطرة بهذه القوة العنيفة.

وتابع: "ظاهرة انتشار السلاح بين القوى الحزبية اللبنانية السياسية المختلفة من أهم العوامل التي تهدد الأمن القومي اللبناني الآن".