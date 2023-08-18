الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عكوم" لـ"القاهرة الإخبارية": الوضع الأمنى بلبنان على وشك الانفجار

فادي عكوم
فادي عكوم

قال فادي عكوم، الكاتب والمحلل السياسي، إنه يتوقع استمرار الوضع اللبناني على ماهو عليه لفترة زمنية قد تطول مع الأسف الشديد، وذلك لأن الانقسام في لبنان يزداد يوماً تلو الآخر، كما أن الفرق السياسية بلبنان تتوقف مصالحها على ما تتلقاه من الخارج.

الوضع اللبناني المرتبك 

وأكد فادي عكوم، خلال لقائه ببرنامج “ثم ماذا حدث” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن روسيا كان لها كلمة مسموعة في الداخل اللبناني، ولكن روسيا الآن مشغولة بحربها مع الغرب بعد شنها الهجوم على أوكرانيا، وكذلك الملف اللبناني لا يحصل على الأولوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا وفرنسا، وذلك لأن هذه القوى العالمية بالفعل لديها أزماتها الداخلية.

انفجار لبنان 

وأضاف في حديثه، أن هناك تحذيرات عالمية من انفجار الوضع الأمني بلبنان لعدة أسباب منها انتشار السلاح بين عناصر الأحزاب المختلفة، وبخاصة حزب الله الذي يسيطر على الأغلبية نتيجة امتلاكه السلاح والسيطرة بهذه القوة العنيفة.

وتابع: "ظاهرة انتشار السلاح بين القوى الحزبية اللبنانية السياسية المختلفة من أهم العوامل التي تهدد الأمن القومي اللبناني الآن".

فادي عكوم القاهرة الإخبارية حزب الله بلبنان انتشار السلاح ثم ماذا حدث

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

البترول المصري يروى عطش الاقتصاد وينير مسار التنمية

إعلامى سعودية يفجر مفاجأة مدوية حول مصير أحمد سيد زيزو

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

هل يمكن لمصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح ؟.. مستشار وزير الزراعة يجيب

فادى عكوم لـ"القاهرة الإخبارية": المصالحة السعودية الإيرانية دهورت الوضع السياسى اللبنانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس