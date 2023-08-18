رونالدو يقود هجوم النصر أمام التعاون فى الدورى السعودى

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام التعاون.

ويلتقي النصر مع التعاون ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي "روشن".

وشهد تشكيل النصر عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غاب عن مواجهة الاتفاق في الجولة الأولى بسبب الإصابة.

وشهد تشكيل النصر، تواجد الحارس وليد عبد الله بدلاً من نواف العقيدي الذي قدم أداء متواضع في الجولة الأولى والتي خسرها الفريق أمام الاتفاق بهدفين لهدف.

كما يتواجد الإيفواري جيسلان كونان بدلاً من أليكيس تيليس في مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل النصر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الإله العمري – جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

