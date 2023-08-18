قناة الناس| أمين الفتوى: تدين المصريين هو سر تماسك المجتمع (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّه عند زيارة أضرحة “آل البيت”، نجد جميع أنواع الأطعمة توزع هناك، لافتًا إلى أن الحضارة الإسلامية مثلما أنتجت الأوقاف، أنتجت “النفحة” عند آل البيت و"الرحمة والنور" عند المقابر.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ التدين عند المصريين أوجد تماسكًا في المجتمع وحبًا فياضًا، مشيرًا إلى أن الله استجاب لدعوة نبيه الكريم بترابط أهل مصر.

وأوضح أمين الفتوى، أنّ أهل مصر يقومون بتوزيع النفحة بنية الصدقة امتثالًا لقوله صلّ الله عليه وسلم “داووا مرضاكم بالصدقة”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.