الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لوغاريتم".. عمرو برهومة شاب مصرى وفر 100 مليون يورو على مرسيدس بنز

جريدة الدستور

كشف عمرو برهومة رئيس القطاع المالى لشركة "مرسيدس بنز" بكوريا الجنوبية، لبرنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، عن مشواره العملي في كوريا الجنوبية.

وقال "برهومة"، إنه وفر 100 مليون يورو لشركة مرسيدس بنز فى كوريا الجنوبية في عام واحد.

وأضاف أنه تخرج من كلية التجارة 2003، وعمل منذ 19 سنة في مرسيدس بنز، وتلقى عرضًا من أحد الأشخاص للذهاب لكوريا وبعد 5 سنوات ترقى لمدير حسابات، وبعدها حصل على فرصة بمكتب دبي.

وأشار إلى أنه ذهب لألمانيا لمقابلة رئيس القطاع الدولي لشركة مرسيدس بنز، وفي 2020 تكلف بمسئولية الرقابة المالية لفرع الشركة في كوريا الجنوبية. 

 وتابع: "عملت مشروع خد مني وقت 10 شهور ووفرت 100 مليون يورو من الامتيازات التي تأتي من الاتفاقية التي قمت بها".

عمرو برهومة دي ام سي لوغاريتم أحمد فايق

مواد متعلقة

"لوغاريتم" يستعرض اللمسات الإنسانية للمدير الشاطر

"لوغاريتم" يقدم نصائح للتعامل مع المدير: "مديرك ليس ولى أمرك"

دلالات قمة "كامب ديفيد" للتصدى لتهديدات كوريا الشمالية

العالمى للاقتصاد الأخضر: مصر لديها فرص عظيمة لاستخدام الطاقة المتجددة

عن تطوير المنطقة الغربية.. زكى القاضى: «الدولة لم تترك شبرًا دون تنمية»

منشق عن الإخوان لـ"الشاهد": تحولت إلى ناقد للجماعة بعد أكاذيب مرسى

منشق عن الإخوان لـ"الشاهد": 90% من شباب الجماعة مُستخدم ولا يدرى شيئًا

الجارحى لـ"الشاهد": فكرة التمييز والتفضيل لدى الجماعة من خصائص الخوارج

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

إعلامي سعودية يفجر مفاجأة مدوية حول مصير أحمد سيد زيزو

البترول المصري يروى عطش الاقتصاد وينير مسار التنمية

الأهلى يمنح كولر مكافأة أبطال إفريقيا والدورى

الآن سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية تحديث يومى

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس