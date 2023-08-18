"لوغاريتم".. عمرو برهومة شاب مصرى وفر 100 مليون يورو على مرسيدس بنز

كشف عمرو برهومة رئيس القطاع المالى لشركة "مرسيدس بنز" بكوريا الجنوبية، لبرنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، عن مشواره العملي في كوريا الجنوبية.

وقال "برهومة"، إنه وفر 100 مليون يورو لشركة مرسيدس بنز فى كوريا الجنوبية في عام واحد.

وأضاف أنه تخرج من كلية التجارة 2003، وعمل منذ 19 سنة في مرسيدس بنز، وتلقى عرضًا من أحد الأشخاص للذهاب لكوريا وبعد 5 سنوات ترقى لمدير حسابات، وبعدها حصل على فرصة بمكتب دبي.

وأشار إلى أنه ذهب لألمانيا لمقابلة رئيس القطاع الدولي لشركة مرسيدس بنز، وفي 2020 تكلف بمسئولية الرقابة المالية لفرع الشركة في كوريا الجنوبية.

وتابع: "عملت مشروع خد مني وقت 10 شهور ووفرت 100 مليون يورو من الامتيازات التي تأتي من الاتفاقية التي قمت بها".