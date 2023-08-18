أمين عام حزب "حماة الوطن" يشارك فى اليوم الوطنى لدولة تشاد

شارك النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في العيد الوطني الـ63 لدولة تشاد بحضور السفير تشوناي حسن سفير دولة تشاد بالقاهرة.

وقال نصير، في تصريحات صحفية له اليوم، إن العلاقة بين مصر وتشاد ممتدة وتاريخية باعتبارها من الدول المهمة للأمن القومي المصري وأضاف أن هناك تطويرا مستمرا في العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ظل الأهمية الكبيرة التي تحتلها تشاد في منطقة الساحل الإفريقي ذات الاتصال المباشر بالأمن القومي المصري.

وأكد نصير أن هناك تنسيقا وتعاونا في العديد من المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الإرهاب.

وأوضح أمين عام حزب حماة الوطن، أن هناك تعاونا بين الحزب وسفارة تشاد باستيراد اللحوم من المزارع التي أنشأها الحزب بتشاد لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.