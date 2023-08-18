الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دلالات قمة "كامب ديفيد" للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية

القمة الأمريكية اليابانية
القمة الأمريكية اليابانية الكورية الجنوبية

علق طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، علي القمة أمريكية اليابانية الكورية الجنوبية لتعزيز المواجهة ضد كوريا الشمالية في كامب ديفيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن القمة الثلاثية التي تجمع بين القادة الثلاثة في أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية اليوم كانت تعقد سابقًا على هامش قمم أخرى أي متعددة الأطراف.

وأضاف أن القمة “الأمريكية - اليابانية - الكورية الجنوبية” لها دلالات تؤكد خطورة الموقف والقلاقل في هذه المنطقة من العالم، مشيراً إلى أن الهدف من القمة، تعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية والتكنولوجية بين الدول الثلاث.

وأكد أن عقد هذه القمة في كامب ديفيد يؤكد أن المنطقة الواقعة بها كوريا واليابان غير مستقرة وآمنة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه السلطة كان لديه أولويات وهي التواجد في منطقة المحيطي الهندي والهادئ لتمكين العلاقات مع الدول الحديثة مثل كوريا الجنوبية واليابان من أجل التصدي لتهديدات كوريا الشمالية.   

كامب ديفيد اكسترا نيوز طارق البرديسي القمة أمريكية اليابانية الكورية الجنوبية الرئيس الامريكي

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