حكيم: أنا مدرسة فى الغناء الشعبى ولن أعيد تجربة التمثيل

قال المطرب الشعبي حكيم، إنه لن يعيد تجربة التمثيل، لأنه لم يحب نفسه كممثل، لكنه يجيد الغناء الشعبي بشكل مميز، مردفًا: "في منطقتي أنا مدرسة، على خشبة المسرح واللون الغنائي اللي بقدمه، ومبعرفش أتواضع في النقطة دي".

وأضاف حكيم، خلال لقاء مع المذيعة هدير أبو زيد، أذاعته قناة "دي إم سي": "الرشاقة وخفة الدم على المسرح مطلوبة، لأن عملي ترفيهي، ودائمًا أقول لفرقتي أنا وأنت ملك للناس، لازم نكون قادرين نخليه يخرج طاقته السلبية".

وأكد حكيم، أن الأغنية الشعبية لا تموت والسوق المصرية تفرخ مطربين شعبيين، مشيرًا إلى أنه معجب بغناء محمود الليثي ومصطفى حجاج، مردفًا: "بيأثروا في ودني، ولما قابلت مصطفى قلت له أنت والليثي الوحيدين اللي بسمعهم من الشعبي".