حالة من الخوف والقلق انتشرت بين طلاب 3 ثانوي دبلوم ويكثر التساؤل عن رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023 عبر جوجل، حيث يترقب طلبة الدبلومات الفنية، الحصول على نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2023، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن إتاحة النتيجة من خلال موقع رسمي إلكتروني عقب اعتمادها رسميًا، وذلك من أجل التيسير على الطلاب.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.

ويمكن الحصول على لينك نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2023 برقم الجلوس الدور الثاني لجميع الطلبة في الأقسام المختلفة (قسم صناعي – زراعي – قسم تجاري – فندقي)، وذلك يكون من خلال الدخول على الموقع الرسمي بوزارة التعليم “بوابة مركز المعلومات”.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ويمكن الحصول على النتيجة، عبر الدخول على لينك نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2023 (من هنا) عقب اعتماد النتيجة رسميًا من خلال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في مطلع الأسبوع المقبل، طبق تصريحات من مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم.

وسوف يتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من رصد جميع درجات الطلاب ومراجعة النتيجة وتجهيزها بشكلها النهائي، عقب اعتمادها رسميًا من خلال وزير التعليم، لجميع التخصصات “صناعي – دبلوم زراعي – تجاري – دبلوم فندقي”، بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.

ويمكن الحصول على نتائج الدور الثاني عبر الرابط المذكور أعلاه، وذلك يكون بكتابة رقم الجلوس والنقر على النتائج عقب اعتمادها رسميًا.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني في بوم 29 يوليو الماضي، وأدى عدد 221 ألف طالب وطالبة الامتحانات في عدد 191 مادة عملية ومعملية، وانتهت في يوم الثلاثاء الماضي 8 أغسطس، فيما استمرت الامتحانات العملية إلى يومي الأربعاء والخميس 9 أغسطس و10 أغسطس.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

وكانت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، قد أعلنت عن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية (الدور الثانى) في صباح الثلاثاء الماضي الموافق 8/8/ 2023، وذلك طبق الجدول المعتمد من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أن أدى (58118) طالب وطالبة الامتحانات في حوالي (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).