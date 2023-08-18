الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثانى

طلاب
طلاب

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور ثان بالتزامن مع اقتراب موعد اعلان النتيجة بشكل رسم، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة نهاية الأسبوع الجاري بحد أقصي بداية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتجهيز النتيجة بشكل نهائي.

 

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم من خلال الرابط التالي (من هنا).

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (الدور الثانى) صباح الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (58118) طالب وطالبة الامتحانات في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، في (645) مادة امتحانية في الفترة من 29 /7 /2023 وحتى 8 /8 /2023 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 وموعد ظهورها

لينك ملاحق الدبلومات الفنية.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

 

كما أشارت الوزارة إلى قيام مسئولي الامتحانات بمتابعة 267 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، كما تم التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي. 

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقي المواد بعد إنتهاء الإختبارات التحريرية طبقا للجداول المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة حتى يوم الخميس الموافق 10 /8/ 2023.

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