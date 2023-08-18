الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول المصري يروى عطش الاقتصاد وينير مسار التنمية

سيد الأبنودى
سيد الأبنودى

في داخل أرضها الخصبة تختبئ كنوز الطبيعة، تلك الكنوز التي تروي عطش الاقتصاد وتنير مسار التنمية، مصر، هذه الواحة العريقة، وتلك الأرض التي امتزجت فيها العبقرية البشرية مع سحر التاريخ، تسعى إلى الاكتفاء الذاتي من البترول، نفطها الذهبي الذي يرتبط بهجرة الشمس وهمس البحر.

 

كل رحلة تبدأ بالخطوة الأولى، والخطوة الأولى في طريق الاكتفاء من البترول هي تطوير الأساليب والتقنيات، بين يدي الباحثين والمهندسين والجيولوجيين تنسج الأفكار تفاصيل جديدة لتعزيز كفاءة استخراج هذه الثروة الطبيعية، لتحويل أشعة الشمس وضباب البحر إلى قوى حية تحرك مصر نحو آفاق أكثر استدامة.

 

الصحراء الذهبية ليست مجرد رمال، بل هي موطن لحقول البترول الكبيرة، في عمق الأرض تنتظر الزنابق المضيئة بالبترول لتخرج وتلون المستقبل بألوان الاكتفاء الذاتي يجب استغلال هذه الإمكانيات بحكمة، وتحويل الفرص إلى واقع.

 

وبجوار الاستثمار الوطني يجب أن يكون هناك مكان للشراكات الدولية، يمكن للخبرات العالمية أن تكون مصدر إلهام ودعم، تبادل التجارب والتقنيات يشكل جسراً للتطور، وشراكة حقيقية تجسد تعاون الأمم.

 

لن يكون للحقول والاستثمار قيمة إذا لم يكن هناك تطوير للبنية التحتية، من المصافي وصولاً إلى الشبكة اللامتناهية للأنابيب، وإلى جانب البنية التحتية، تأهيل الكوادر البشرية يمثل أحد أهم الأبعاد، فهم أصحاب المستقبل والشموع التي تضيء الدروب.

 

كما أن التحديات لا تخلو من الرحلة، فأسعار البترول المتقلبة تشكل تحدياً اقتصادياً يجب التعامل معه بحكمة واستراتيجية، ومن ثمة، الالتزام بالبيئة وتقديم المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة تشكل رسالة هذه الرحلة.

 

مصر، تلك الأرض التي تزخر بالتاريخ والثقافة، تسعى لتكون مستقلة في عالم البترول، الرحلة طويلة ومليئة بالتحديات، لكن الإرادة القوية والتطلع للمستقبل ستكون السفينة التي تنجح في عبور بحر الصعاب، نحو شواطئ استدامة تليق بجمال هذه الأرض.

 

وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول الخام في مصر يتطلب جهودًا متعددة على مستوى السياسات الحكومية والتطور التكنولوجي والاستثمار في قطاع النفط والغاز.

تتطلب هذه الخطوة تحسين تقنيات الاستكشاف لاكتشاف المزيد من حقول البترول الجديدة في مصر، يجب استثمار المزيد في تكنولوجيا الاستكشاف وتحليل البيانات الجيولوجية لزيادة فرص اكتشاف موارد جديدة.

 

يمكن تحقيق زيادة في إنتاجية حقول النفط والغاز من خلال تطبيق تقنيات وأساليب أكثر فعالية، الاستثمار في البحث والتطوير يمكن أن يؤدي إلى تحسين تقنيات الاستخراج وزيادة نسب استرداد النفط والغاز من الحقول.

 

كما تحتاج صناعة النفط والغاز إلى جذب المزيد من الاستثمارات، سواء من الشركات المحلية أو الأجنبية، لتطوير حقول جديدة وتحسين التكنولوجيا والبنية التحتية.

 

إلى جانب البترول، يجب تنويع مصادر الطاقة في مصر من خلال تطوير الطاقات المتجددة مثل الشمسية والرياح والطاقة النووية، هذا يمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد على البترول وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

تحتاج مصر أيضًا إلى استغلال الحقول النفطية التي لم يتم استخراجها بالكامل بسبب تقنيات محدودة أو غير كافية، تطوير هذه الحقول سيسهم في زيادة الإنتاج.

 

تظل تقلبات أسعار النفط ظاهرة معقدة يمتد تأثيرها إلى جميع جوانب الاقتصاد والحياة اليومية، وتلعب العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والإنتاجية دورًا حاسمًا في تشكيل هذه التقلبات، تحتاج الدول إلى استراتيجيات محكمة للتعامل مع تأثيرات هذه التقلبات وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامة الاقتصادات.

تحقيق حلم الإكتفاء الذاتي البترول المصري الكنوز عطش الاقتصاد الإكتفاء الذاتي نوز الطبيعة

مواد متعلقة

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

إعلامي سعودية يفجر مفاجأة مدوية حول مصير أحمد سيد زيزو

بعد حفل روما الكارثى.. «ترافيس سكوت» يعاود إثارة الجدل من إيطاليا

الأهلى يمنح كولر مكافأة أبطال إفريقيا والدورى

البترول المصري يروى عطش الاقتصاد وينير مسار التنمية

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس