مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق جمصة الدولى بالدقهلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث اصطدام دراجة بخارية بالرصيف على طريق جمصة الدولى، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بالرصيف على طريق جمصة الدولي، أمام قرية السلسول دائرة المركز مما أسفر عن مصرع 3 مواطنين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع 3 مواطنين.

تم نقل الجثامين إلي مشرحة مستشفى جمصة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتحفظ على الدراجة البخارية، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى أمام المواطنين.