الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صعود 3 فرق من "حاسبات الأقصر" لنهائيات مسابقة البرمجيات لشباب الجامعات

الفريق
الفريق

أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، صعود ثلاث فرق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، في  مرحلة الـECPC، للتصفيات النهائية في المسابقة المصرية للبرمجيات لشباب الجامعات، والمقامة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

وهنأ رئيس الجامعة، طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على ماحققوه للصعود إلى التصفيات النهائية بالمسابقة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يمثل نقطة مهمة تسهم في تطوير مهاراتهم البرمجية، وإضافة جيدة لجامعة الأقصر، داعيًا الطلاب للحفاظ على ماحققوه من فوز؛ ليمكنهم من الوصول للمرحلة النهائية.

وأوضح الدكتور محمد رمضان، الدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي للمعلومات أن هذه المسابقة من أهم المسابقات على مستوي العالم،  والتي تسهم بشكل كبير في تطوير  مهاراتهم البرمجية من خلال التحديات البرمجية الحقيقية التي يواجهها العالم، وذلك  ضمن فريق عمل مكون من ثلاثة طلاب يتعاونون لحل تحديات،  ومشكلات واقعيه معقدة في وقت محدد؛  مما يعزز روح العمل من خلال فريق والتعاون والإبداع وتنمية مهاره العمل تحت الضغط، مما ينمي قدرتهم على التفكير والابتكار تحت ضغط الوقت.

وأشار إلى أنه شارك في المسابقة 15 فريقًا من طلاب كلية الحاسبات و المعلومات بالأقصر، في تحدٍ بين طلاب جامعات مصر الحكومية والأهلية والخاصة، والدولية.

ويشار إلى أن المرحلة الثانية من المسابقة، تجرى يوم السبت المقبل بين الفرق المؤهلة من المرحلة الأولى؛ لتصعيد الفرق التي تمثل مصر في البطولة العربية الإفريقية في البرمجه لشباب الجامعات.

جامعة الاقصر كلية الحاسبات و المعلومات الاكاديمية البحرية طلاب التصفيات النهائية

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