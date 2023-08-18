خالد بهجت رئيسا للجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، والمقرر أن تقام في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2023، اختيار المخرج خالد بهجت الدكتور بأكاديمية الفنون، رئيس لجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وصرح المخرج خالد بهجت، بأن السينما هي الفن الشاب ما بين كل الفنون علي مدار آلاف السنين لتنجح وتنمو بالشباب، لافتا إلى أن صناع السينما سواء مؤلفين ممثلين أو مخرجين، صنعوا افضل الاعمال وهم شباب.

وحرص المخرج الكبير خالد بهجت علي توجيه الشكر لفريق عمل المهرجان وعلي رأسهم الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والذي يولي اهتماما واضحا بسينما الشباب، مشيرا إلى تطلعه لمشاهدة الأفلام المشاركة في الفعاليات، وما تحتويه من أفكار وقضايا وأحاسيس جديدة.

كما لفت إلى فخره بكونه المستشار الفني ورئيس لجنة التحكيم لأفلام الطلبة.

واختتم خالد بهجت بتأكيد أهمية اختيار مدينة شابة وهي مدينة النور، مدينة الشمس «الغردقة»، لتكون مقر انطلاق مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

في السياق ذاته، وعد رئيس المهرجان بانطلاق دورة مميزة يتخللها عدد من المفاجآت بحضور نخبة كبيرة من صناع السينما، مؤكددا حرص إدارة المهرجان على إقامة عدد كبير من الورش الفنية ولا سيما الإخراج لتحقيق أكبر قدر من الإستفادة من خبرات المشاركين من كبار المبدعين.

يشار إلى أن الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ورئيس المؤسسة العربية للحوار، و أيمن الشيوى أعضاء لجنة التحكيم لأفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب.

جدير بالذكر، أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.

تقام دورته الأولى في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ على البيئة.