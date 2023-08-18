الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

فحص 785 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بقنا

قافلة طبية
قافلة طبية

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظّمت قافلة طبية مجانية بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٧٨٥ مواطنًا في ٦ تخصصات طبية بواقع: "٢٨١ حالة أمراض باطنية، ١٩١ حالة أمراض جلدية وتناسلية، و١٦٥ حالة طب أطفال، و٧٦ حالة أمراض نساء وتوليد، و٣٧ حالة جراحة عامة، و٣٥ حالة تنظيم الأسرة، فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٦٤ حالة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية.

من جهته، قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٢٩ مواطنًا.

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