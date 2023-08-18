الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شخص فى الغردقة

ارشيفية
ارشيفية

عثر عدد من أهالي مدينة الغردقة، ظهر اليوم الجمعة، على جثة رجل في العقد الخامس من العمر بأحد شوارع جنوب مدينة الغردقة.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رجل.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة أول الغردقة، وتبيَّن أن الجثة لشخص يُدعى "أحمد ح. ع"، 42 سنة - من مواليد طنطا، وهو عضو منتسب بنقابة المهن الموسيقية، وجارٍ معرفة وكشف عن أسباب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.

الأجهزة الأمنية العثور على جثة شخص العثور على جثة الغردقة ة مدير أمن البحر الأحمر مدير أمن البحر الأحمر مستشفى الغردقة العام

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