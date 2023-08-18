العثور على جثة شخص فى الغردقة

عثر عدد من أهالي مدينة الغردقة، ظهر اليوم الجمعة، على جثة رجل في العقد الخامس من العمر بأحد شوارع جنوب مدينة الغردقة.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رجل.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة أول الغردقة، وتبيَّن أن الجثة لشخص يُدعى "أحمد ح. ع"، 42 سنة - من مواليد طنطا، وهو عضو منتسب بنقابة المهن الموسيقية، وجارٍ معرفة وكشف عن أسباب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.