الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائق سيارة نقل عرض حياة المواطنين للخطر فى أكتوبر

قائد السيارة
قائد السيارة

نجحت الأجهزة الأمنية، في تحديد وضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بقائد سيارة أخرى، وتعريض حياة المواطنين للخطر بالجيزة.

 جاء ذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو وخبر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة وسرعة عالية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر واصطدامه بسيارته من الخلف، في دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة. 

بالفحص أمكن التوصل للقائمة بنشر مقطع الفيديو، وهي إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي، وبسؤالها قررت أن شقيقها مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر هو مستقل السيارة التى تعرضت للحادث، وبسؤاله قرر بوقوع الحادث على النحو المشار إليه.

أمكن تحديد وضبط السيارة النقل "منتهية الترخيص" وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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