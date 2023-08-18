وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجارى النموذجى بطنطا الأحد المقبل

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد غد الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي بالمركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية .

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها أن ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات رقمية ومتميزة .

وأضافت أنه يأتي أيضًا في ضوء خطتها لميكنة الخدمات التجارية المقدمة لجمهور المنتسبين من التجار والصناع.

وأشارت إلى أن المصيلحي سيتفقد الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجيستية/التجارية.