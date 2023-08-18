الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"قومي البحوث" يعلن فوز 9 فرق بحثية في الدورة الأولى لبرنامج الحاضنات التكنولوجية

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

اعتمد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، نتيجة الفرق البحثية الفائزة بالدورة الأولى لبرنامج الاحتضان بالحاضنات التكنولوجية بالمركز، وعددها 9 فرق، من الباحثين بالمركز وخارجه. 

وأكد "درويش"، في تصريح اليوم الجمعة، أن البرنامج يهدف إلى احتضان الفرق والمخرجات البحثية من خلال توفير مظلة تقدم الدعم الفني والتدريبي والمالي والتسويقي لها للوصول إلى السوق في صورة شركة ناشئة أو منتج نهائي يتم تسويقه.

- زيادة مساهمة المركز القومي للبحوث في بناء اقتصاد قوى قائم على المعرفة

وأوضح القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أن البرنامج يستهدف أيضا خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات وزيادة مساهمة المركز القومي للبحوث في بناء اقتصاد قوى قائم على المعرفة، لافتا إلى أنه كان قد تقدم للدورة الأولى من البرنامج أكثر من 50 فريقا تم تدريبهم النهائي بالتعاون مع خبراء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تحديث الصناعة. 

وقال رئيس المركز، إن الخدمات المقدمة للباحثين والمبتكرين في الحاضنات تشمل الاحتضان حتى مرحلة الانتهاء من المنتج في الشكل التجاري، تسجيل المنتج، تأسيس الشركة، وتوفير برنامج لبناء القدرات المؤسسية للشركات الناشئة المحتضنة، يهدف إلى تحسين نموذج العمل التجاري لها والوصول إلى السوق والتعرف على المستثمرين وفرص التمويل وبناء فريق العمل.

وأضاف "درويش"، أنه سيتم كذلك توفير المتابعة الفنية والإدارية والمالية للمشروعات البحثية والأفكار والشركات الناشئة المحتضنة بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج المركز، إلى جانب توفير مساحات إدارية مجمعة تضم عددا من المكاتب لخدمة الحاضنة التكنولوجية ومجهزة بخدمة اتصال لشبكة المعلومات، والعمل على جذب أفراد وجهات الاستثمار لتمويل والاستثمار في المنتجات والشركات الناشئة.

اقتصاد قوي الحاضنات التكنولوجية الدعم الفني والتدريب الصغيرة والمتوسطة الشركات الناشئة القدرات المؤسسية القومي للبحوث المشروعات الصغيرة والمتوسط المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركز القومي للبحوث تنمية المشروعات الصغيره والمتوسطة

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