أشرف صبحي: مشروع "show case" تجربة ناجحة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام المشروع الخاص بإكتشاف المواهب المصرية في كرة القدم "Showcase"، وذلك في إحدى فنادق القاهرة. وتم عرض فيلم قصير يلخص مراحل تنفيذ المشروع على مدار الأسبوعين الماضيين.

وقدّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شكره لفريق العمل وكبار وكلاء اللاعبين المشاركين في المشروع. وأوضح صبحي أنه في ظل الدعم الكبير والغير محدود من القيادة السياسية لإكتشاف المواهب الرياضية المصرية، قامت وزارة الرياضة برعاية وتنفيذ العديد من المشروعات التي تهتم بتطوير كرة القدم، منها مشروع "كابيتانو" والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شريكنا الرئيسي في النجاح "المتحدة للخدمات الإعلامية". وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة حاليًا تقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "كابيتانو"، وأنهم يسيرُون بخطىً ثابتةٍ وناجحةٍ في هذا المشروع.

وأشار صبحي أيضًا إلى مشروع دوري مراكز الشباب، الذي يشارك فيه أكثر من 30 ألف لاعب على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشروع "Star of Egypt" الخاص بإنتقاء اللاعبين المميزين في كرة القدم. كما أكد وزير الرياضة أن منظومة الكرة في مصر جزءٌ من منظومة الرياضة المصرية، وأن المشروع المنفذ فرصةٌ كبيرةٌ للكرة المصرية لمساعدة لاعبي المشروع المميزين على الاحتراف في الخارج.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المشروع الذي يتم برعاية الوزارة وهو "Showcase" قد أثمر في تجربته الأولى بانتقاء عدد "2" من اللاعبين المصريين، والذين سيتم اختبارهم في أندية ريال بيتيس وريال أوفييدو، وفي حال اجتيازهم للاختبار سيتم توقيع عقود احترافية معهم على الفور.

وأضاف أننا نقدم يد العون لجميع الشركاء في القطاع الخاص من أجل تطوير الرياضة المصرية والارتقاء بها. كما أكد صبحي على أننا سوف نقوم بربط المشروعات الثلاثة "دوري مراكز الشباب، كابيتانو، وShowcase" لتحقيق أكبر استفادة لكرة القدم المصرية.

وفي ختام الاحتفالية، قام وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بتكريم اللاعبين الفائزين في المشروع، وهم 4 لاعبين من نيجيريا ولاعب من كوت ديفوار واللاعب مالك أدم من مصر، واللاعب محمد عبد الناصر من مصر. وسوف يتم عمل اختبارات لهؤلاء اللاعبين والذي يبلغ عددهم 7 لاعبين، وفي حال اجتيازهم لتلك الاختبارات سيتم عمل عقود احترافية لهم على الفور بالأندية الإسبانية. كما تم تكريم 10 من اللاعبين المتميزين من مشروع كابيتانو، وسيتم عمل معايشة لهم بالأندية الإسبانية.

يذكر أنه شارك في مشروع "The Showcase" أكثر من 400 لاعب متميز من مصر ونيجيريا والكونغو وغانا للتنافس لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، في وجود العديد من وكلاء ومسؤولي الأندية الإسبانية وعلى رأسهم ريال بيتيس وسيلتا فيجو وبلد الوليد.

وتم استضافة الحدث على ملاعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مفخرة مصر الجديدة، خلال الفترة من 7 حتى 14 أغسطس الماضي، واستهدف المشروع الفئة العمرية من 15 إلى 21 عامًا.

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