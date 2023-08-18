الاتصالات: 115.6 مليون مشترك بالهاتف المحمول والثابت.. و72 مليون عميل بإنترنت الموبايل

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استحواذ القطاع على 221 شركة جديدة تم تأسيسها خلال شهر مايو الماضي، برأسمال 144 مليون جنيه، مقارنة بتأسيس 174 شركة خلال نفس الفترة من العام 2020 برأسمال قيمته 97.10 مليون جنيه.

وأكد التقرير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الشركات توزعت كالتالي: 182 شركة استحوذ عليها قطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 124.85 مليون جنيه، ونحو 37 شركة في قطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 13.52 مليون جنيه، وأخيرًا شركتان في قطاع الاتصالات برأسمال قيمته 5.03 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل 1766 نقطة خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 1315 نقطة عن نفس الفترة من العام 2020 بمعدل نمو سنوي 451%، وبتراجع شهري بنسبة 26% بعد أن سجل المؤشر في أبريل السابق عليه 1792 نقطة.

وأفاد التقرير بأن عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت ارتفع إلى نحو 115.62 مليون عميل بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ108.43 مليون عميل في نفس الفترة من العام 2020.

وأشار إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 103.09 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ96.68 مليون مشترك في نفس الفترة من العام 2020، بزيادة سنوية قدرها 6.41 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 6.62% وزيادة شهرية بنسبة 0.18%، بعد أن سجل نحو 102.90 مليون عميل في أبريل السابق عليه بزيادة قدرها 190 ألف مشترك.

وأضاف التقرير أن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجلت 96.97% خلال مايو الماضي، مقارنة بـ92.56% في نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 4.40% وزيادة شهرية بنسبة 0.03%، بعد أن سجلت في أبريل السابق عليه 96.94 %.

وأوضح التقرير أن عدد مشتركي الهاتف الثابت «الأرضي» ارتفع إلى نحو 12.53 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 11.75 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 780 ألف عميل بمعدل نمو سنوي 6.64% وشهري 2.59% بعد أن سجل في أبريل السابق عليه نحو 12.21 مليون عميل.

وأكد التقرير أن إجمالي سعة السنترالات الحالية سجلت نحو 21.24 مليون خط في مايو الماضي مقارنة بنحو 22.11 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 3.95%.

وتابع التقرير أن معدل انتشار الهاتف الثابت سجل 11.78% خلال مايو الماضي مقارنة بنحو 11.25% عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل نمو سنوي 0.53% وشهري 2.43% بعد أن سجل في أبريل السابق عليه 11.5%.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول، إلى نحو 71.89 مليون عميل بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 67.49 مليون عميل عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 4.4 مليون مستخدم بنسبة زيادة سنوية 6.52 % وشهرية بلغت 1.62% بعد أن سجل عدد المستخدمين نحو 70.74 مليون مستخدم خلال أبريل السابق عليه.

ولفت التقرير إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر ال يو اس بي مودم بلغ نحو 2.36 مليون مستخدم خلال مايو الماضي مقارنة بنحو 2.14 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 10.32 % وشهري 1.24 % بعد أن سجل في أبريل السابق عليه نحو 2.33 مليون مستخدم.

وأشار التقرير إلى أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول بلغت 69.73 % بنهاية مايو مقارنة بنحو 69.80% عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تغير سنوي 0.07 % ونمو شهري 0.99 %، بعد أن سجل نحو 68.75 % شهريا في أبريل السابق عليه.

وأضاف التقرير أن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة "الثابت" ارتفع إلى نحو 11.46 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 10.43 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها نحو 1.03 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 9.92 % وشهري 0.78 % بعد أن سجل أبريل الماضي 11.37 مليون مشترك.

وأكد التقرير أن أعداد المشتركين توزعت كالآتي: القاهرة الكبرى استحوذت على نسبة 35 % من المستخدمين متساوية مع منطقة الدلتا بنفس النسبة، في حين استحوذ الوجه القبلي على 15% من المشتركين، ومنطقة الإسكندرية ومطروح نحو 9%، ومنطقة مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر نحو 6%.

وأكد التقرير ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4401 مكتب بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 4275 مكتبا عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة 126 مكتبا بمعدل نمو سنوي 2.95 % وشهري 0.33 % بعد أن سجل نحو 4391 مكتبا في أبريل السابق عليه بزيادة نحو 10 مكاتب خلال شهر واحد .

في حين بلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد نحو 24.16 ألف نسمة بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 24.43 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 1.13 % وشهري 0.08 % بعد أن سجل نحو 24.18 الف نسمة خلال أبريل السابق عليه.

وتابع أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد سجل 4.87 مليون مستفيد خلال مايو الماضي مقارنة بنو 5.54 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 12.9 % وبنمو شهري 0.41 % بعد أن سجل نحو 4.85 مليون مستفيد في أبريل الماضي.

وأضاف أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية سجلت نحو 852 ألف حوالة خلال مايو الماضي مقارنة بنحو 751 الف حوالة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 13.36 % وشهري نحو 5.77 % بعد أن سجل 805 آلاف حوالة خلال أبريل السابق عليه.