"الصحة العالمية": 1.4 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وأكثر من 2300 وفاة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تطورات انتشار فيروس كورونا فى العالم، وأنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون إصابة جديدة بالفيروس، وأكثر من 2300 حالة وفاة من المناطق الست للمنظمة، في الفترة من 17 يوليو إلى 13 أغسطس، وذلك بزيادة قدرها 63%، وانخفاض بنسبة 56% على التوالي مقارنة بالأيام الثمانى والعشرين السابقة.

وقالت المنظمة، في آخر تحديث لها أصدرته اليوم الجمعة في جنيف، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم، وذلك منذ بدء الوباء، ولفتت إلى أن 4 مناطق تابعة لمنظمة الصحة أبلغت عن انخفاض في عدد الحالات والوفيات على حد سواء، بينما أبلغ إقليم غرب المحيط الهادئ عن زيادة في الحالات وانخفاض في الوفيات.

وأشارت المنظمة إلى أنه في الوقت الحالي فإن الحالات المبلغ عنها لا تمثل بدقة معدلات الإصابة، وذلك بسبب انخفاض الاختبار والإبلاغ على مستوى العالم.

ولفت إلى أنه خلال فترة الـ28 يومًا هذه فقد أبلغت 44% (104 من 234) من البلدان عن حالة واحدة على الأقل إلى منظمة الصحة العالمية.