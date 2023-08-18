وادي دجلة يتوج ببرونزية البطولة العربية للجودو بالعلمين.. والمدير الفني يشكر "المتحدة"

حصد فريق وادي دجلة الميدالية البرونزية بعد الفوز على فريق الخيطان الكويتي في مباراة تحديد المركز الثالث، بالبطولة العربية للجودو المقامة في مدينة العلمين الجديدة.

من جانبه، أكد أحمد خليفة رئيس الجهاز الفني بنادي وادي دجلة للجودو، أن البطولة العربية للجودو أقيمت في أجواء ساحرة، بمدينة العلمين الجديدة، موجهًا الشكر إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الدعم الكبير.

وقال: «التنظيم وإقامة الفرق في الفنادق كانت على أعلى مستوى، وهذا ليس جديد على المسؤولين عن الرياضة المصرية، والذين نظموا العديد من البطولات العالمية في السنوات الماضية ونالوا ثقة الاتحادات القارية على مستوى العالم».

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للشركة المتحدة على مجهودها لإخراج البطولة والمهرجان على أعلى مستوى.

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين»، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصميين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

وأعلنت «المتحدة» التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع .

الأندية المصرية المشاركة في البطولة العربية، وجاء الأندية المشاركة كالتالي:

أكاديمية أيبون 2 - أكاديمية أيبون مصر - الاتحاد المصري للجودو - الاتحاد السكندري - الزمالك - الصيد الرياضي - المؤسسة العسكرية - المؤسسة العسكرية الهايكستب - المشروع القومي للناشئين - صيد المحلة - جزيرة الورد - مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة - نادي أصحاب الجياد - نادي أعلي فاقوس - نادي الجيزة الجديدة الرياضي الخاص - نادي الحوار المصري - نادي الرحاب - نادي الرواد المصري - نادي الزهور - نادي الشمس - نادي الصيد الرياضي المحلة الكبرى - نادي الطيران - نادي بلدية المحلة - نادي بورفؤاد - نادي سبورتنج الاسكندرية - نادي سكة حديد طنطا مصر - نادي سموحة - نادي هليوبوليس - نادي وادي دجلة المعادي - المؤسسة العسكرية السويس.