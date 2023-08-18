الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات المباحث: لا شبهة جنائية فى سقوط سيدة من أحد العقارات بالوراق

جريدة الدستور

كشفت تحريات ضباط مباحث الوراق عن عدم وجود شبهة جنائية في واقعة مصرع ربة منزل إثر سقوطها من أحد العقارات بدائرة القسم.

وقد استهل رجال المباحث تحرياتهم بالاستماع إلى أقوال زوج الضحية، الذى أكد أنها اختل توازنها، مما أسفر عن سقوطها، لتلقى مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها. 

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، ذكروا أنهم فوجئوا بسقوط الضحية من العقار أرضا، وحاولوا إسعافها بنقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

اختل توازنها الإجراءات القانونية اختل توازنه تحريات ضباط مباحث ضباط مباحث مصرع ربة منزل سقوط سيدة مباحث الوراق

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