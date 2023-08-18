الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياسين بونو يصل الرياض تمهيدًا للانضمام للهلال السعودى (صور)

ياسين بونو
ياسين بونو

وصل الحارس المغربي ياسين بونو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك تمهيدًا للانضمام لصفوف الهلال، بعد أن وقع اللاعب عقدًا مع «الزعيم» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الهلال السعودي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، تعاقده رسميًا مع ياسين بونو، قادمًا من أشبيلية الإسباني، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات، حتي صيف عام 2026.

وجرت مراسم التوقيع مع الحارس المغربي، بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء انتقال ياسين بونو، إلى ممثل الكرة السعودية، بعد أن خاض الحارس المغربي، آخر مبارياته في أشبيلية، في لقاء كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز الأخير، بنتيجة 6-5 بركلات الجزاء الترجيحية.

وشارك الحارس المغربي – البالغ من العمر 31 عامًا – مع أشبيلية، في 142 مباراة، وساهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري الأوروبي موسمي (2019-2020) و(2022-2023).

وسينضم بونو إلى قائمة اللاعبين الأجانب في الهلال، والتي تضم كلا من البرازيلي نيمار، ومواطنه مالكوم، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرج سافيتش، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

ياسين بونو الهلال اشبيلية الهلال السعودي السوبر الأوروبي نيمار

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