الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب بحزب المؤتمر: الحوار الوطني رسم شكل الحياة السياسية الديمقراطية بالصورة الصحيحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال النائب محمد طلبه، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن مخرجات الحوار الوطني حتى الآن مثمرة وعكست حالة التفاعل الإيجابية وتضافر الجهود بين كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في جلسات الحوار، بالعديد من الرؤى والمقترحات والأفكار التي خلقت حلول فعالة للمشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة والتداعيات التي أثرت على كافة بلدان العالم وبالتبعية مصر، ومن ثم أصبح هناك ضرورة لوضع استراتيجية وسياسات عمل جديدة لمواجهة تلك التداعيات.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني رسم شكل للحياة السياسية والمجتمعية في مصر خاصة بعد تناوله للعديد من القضايا والملفات الهامة التي تعكس الرؤية المصرية وخطط التعامل مع تلك القضايا أهمها ملف العفو الرئاسي، وملفات اجتماعية هامة كالأحوال الشخصية، والوصاية على المال، وملفات السياحة وتوطين الصناعة المحلية، والحديث عن ملفات الدين العام وطرق وآليات التعامل معها، مشيرا إلى أن كل هذه الملفات تصب في النهاية نحو تحديد الأولويات الوطنية للدولة المصرية بما يتماشى مع رؤية 2030.

وأضاف أن اللجان المختصة بصياغة المقترحات والأفكار تسعى للوصول الى الوسطية في انتقاء الأفكار القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ومخرجاتها ستكون مثمرة ولها تأثير كبير على المواطن، لكي يشعر بأهداف الحوار الوطني.

الأحزاب والقوى السياسية البرلمان الحوار الوطنى الصناعة المحلية المجتمع المصري الوصاية على المال توطين الصناعة المحلية

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

"الاحكام في أسبوع".. المؤبد لـ4 بتهمة قتل و"النقض" تؤيد حبس أحمد بسام زكي

غدا.. نظر دعوى الإفراج عن "شيري هانم وزمردة" لقضائهما أكثر من نصف المدة

غدا.. أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" على يوتيوب

هيئة الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

بالأسماء.. 13 مصابًا فى حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس