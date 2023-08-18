نائب بحزب المؤتمر: الحوار الوطني رسم شكل الحياة السياسية الديمقراطية بالصورة الصحيحة

قال النائب محمد طلبه، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن مخرجات الحوار الوطني حتى الآن مثمرة وعكست حالة التفاعل الإيجابية وتضافر الجهود بين كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في جلسات الحوار، بالعديد من الرؤى والمقترحات والأفكار التي خلقت حلول فعالة للمشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة والتداعيات التي أثرت على كافة بلدان العالم وبالتبعية مصر، ومن ثم أصبح هناك ضرورة لوضع استراتيجية وسياسات عمل جديدة لمواجهة تلك التداعيات.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني رسم شكل للحياة السياسية والمجتمعية في مصر خاصة بعد تناوله للعديد من القضايا والملفات الهامة التي تعكس الرؤية المصرية وخطط التعامل مع تلك القضايا أهمها ملف العفو الرئاسي، وملفات اجتماعية هامة كالأحوال الشخصية، والوصاية على المال، وملفات السياحة وتوطين الصناعة المحلية، والحديث عن ملفات الدين العام وطرق وآليات التعامل معها، مشيرا إلى أن كل هذه الملفات تصب في النهاية نحو تحديد الأولويات الوطنية للدولة المصرية بما يتماشى مع رؤية 2030.

وأضاف أن اللجان المختصة بصياغة المقترحات والأفكار تسعى للوصول الى الوسطية في انتقاء الأفكار القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ومخرجاتها ستكون مثمرة ولها تأثير كبير على المواطن، لكي يشعر بأهداف الحوار الوطني.