رئيس "الرعاية الصحية" يشيد باهتمام الحكومة التركية بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجال السياحة العلاجية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، مع مجموعة من كبار المسئولين التركيين، تضم الدكتور سردار تشام، نائب وزير السياحة والثقافة بجمهورية تركيا، والسيد فوزي شانفيردي، نائب سابق بالبرلمان التركي ومستثمر بالقطاع الصحي التركي، والسيد نجيب ناصر، نائب سابق بالبرلمان التركي ومستثمر بالقطاع الصحي التركي، والسيد غزوان المصري، مستشار وزير التجارة التركي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بوزارة الصحة التركية، ووفد من ممثلي المستشفيات التركية الخاصة.

وناقش اللقاء سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجالات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وتم مناقشة فرص التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر لتعزيز هذا التعاون، وذلك نظرًا للتقدم الهائل الذي حققه كلا البلدين في المجال الصحي.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التقدم الكبير الذي حققه القطاع الصحي في مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل في هذا المجال، خاصة بعد دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات والرعاية الصحية بهدف إثراء وتكامل الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين، كما أشار إلى مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر في قطاع الصحة المصري.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى إنجازات هيئة الرعاية الصحية ومستشفياتها في تقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية للمرضى الدوليين، وأكد أهمية الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة والمزايا التنافسية في البلدين، من أجل تنمية العلاقات في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وأهمها السياحة العلاجية، وكذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بما ينعكس إيجابًا على مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشاد السبكي باهتمام الحكومة التركية بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة العلاجية مع مصر، متابعًا: ندرس إنشاء أكاديمية للسياحة الصحية للتدريب على متطلبات هذه الصناعة على غرار ما تم بتركيا وعدد من الدول.

وأضاف: لمسنا رغبة حقيقية لعدد من ممثلي سلاسل المستشفيات التركية الخاصة لضخ استثمارات في القطاع الصحي وبناء فروع لهذه السلاسل في مصر، والاستفادة من كافة الإمكانات والفرص المتاحة والمناخ الاستثماري الذي تقدمه، مشيرًا إلى أهمية هذا اللقاء بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع العالم، وخلق مسارات جديدة وحيوية للتعاون والاستثمار، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية للتنمية، ومنها قطاع الرعاية الصحية لتنمية صحية مستدامة.

من جانبه، أعرب السيد سردار تشام، نائب وزير السياحة والثقافة التركي، عن تقديره دعم القيادة السياسية وجهود الحكومة المصرية في الإصلاح الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية وعلاجية كبيرة، ومؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مجال السفر الصحي كمحور هام للشراكة الاقتصادية بين البلدين، وبما ينعكس إيجابًا على مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد السيد غزوان المصري، مستشار وزير التجارة التركي، أن العلاقات المصرية التركية ستشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، وأهمها المجال الصحي والسياحة العلاجية لتحقيق الأهداف المشتركة، وذلك من أجل تنمية العلاقات وتوثيق الشراكات الدولية لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع.

وفي الختام، أكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وتركيا في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وتطوير شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على البلدين، وتشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات التي سيتم التعاون بها، ومما يعزز تقدم التعاون بين البلدين في هذا الصدد.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته لدولة تركيا، من الجانب المصري، كل من الدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، والدكتور فتحي شمس، المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام، والدكتور هاني فيكتور، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليوباترا، والدكتورة أسماء بدران، عضو لجنة السياحة العلاجية وعضو الهيئة العامة للرعاية الصحية.

تجدر الإشارة إلى انعقاد ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين، بمدينة اسطنبول بتركيا، خلال الفترة من (16-18) أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء هيئات الصحة والسفراء والوفود العربية والجهات الحكومية التركية والاتحادات الاقتصادية والسياحية، وممثلين من القطاعين العام والخاص، وتعقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات والفعاليات خلال الملتقى والتي تهدف إلى تعزيز التبادل والتعاون في مختلف المجالات.