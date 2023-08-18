الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة نظافة لرفع 200 طن من القمامة والمخلفات بالغربية

نظافة
نظافة

قاد عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حملة نظافة شاملة استهدفت رفع 200 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تمهيد ومسح الطرق الفرعية التي تربط مداخل القرى، بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

واستهدفت الحملة رفع مستوى النظافة في القرى وتحسين البيئة، وتسهيل حركة المواطنين والسيارات عبر تمهيد الطرق وتسويتها. 

وأعرب داود، عن تفاؤله بأن تسهم هذه الحملة في تحقيق بيئة نظيفة ومرتبة للمدينة، مؤكدًا استمرار الجهود لتحسين النظافة والبيئة في المراكز والمدن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمواطنين.

من جهته، أشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، وذلك بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكد أن رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة من الأهداف الرئيسية المحافظة، وتعكف الجهات ذات العلاقة على تنفيذ حملات مستمرة للحفاظ على نظافة المراكز وتحسين البيئة العامة، وتشير الجهود الحالية إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الصدد.

استمرار حملات النظافة الطرق الفرعية المشاركة المجتمعية المشاركة الفعالة الوحدة المحلية النظافة الوعي البيئي توفير بيئة صحية

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