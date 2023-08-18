اليوم.. انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدورى الألمانى

ينطلق اليوم الجمعة، الموسم الجديد لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» موسم 2023-2024، حيث يتنافس 18 فريقًا من أجل تحقيق اللقب الأغلى في كرة القدم الألمانية.

ويقص فريق بايرن ميونخ شريط افتتاح الموسم الجديد لبطولة الدوري الألماني، عندما يحل ضيفًا على نظيره فيردر بريمن، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان بايرن ميونخ قد تُوج بطلًا لبطولة الدوري الألماني الموسم المنقضي بصعوبة، بعد التفوق بفارق الأهداف فقط على وصيفه بورسيا دورتموند، الذي واصل نحسه وعدم قدرته على إنهاء احتكار الفريق البافاري لكرة القدم الألمانية.

هذا الموسم قد يشهد نهاية احتكار الفريق البافاري الذي تُوج باللقب آخر 11 موسمًا على التوالي، فهو بدء الموسم بالفعل بشكل سيئ، بخسارة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره أمام لايبزيج بثلاثة أهداف دون مقابل، ليخسر لقب كأس السوبر، وسط شكوك حول ما إذا كان المدرب توماس توخيل، قادرًا على قيادة سفينة بايرن ميونخ.

ودعم بايرن ميونخ بعدة صفقات قوية، أبرزها بلا شك التعاقد مع هاري كين قادمًا من توتنهام هوتسبير في صفقة قاربت الـ 100 مليون يورو، إضافة للمدافع الكوري الجنوبي القوي كيم مين جاي قادمًا من نابولي.

أما بورسيا دورتموند، فيريد البناء على ما حققه الموسم الماضي، بعدما كان على شفا حفرة من التتويج باللقب بقيادة مدربه الكرواتي تيرزيتش، لكنه فقد أهم لاعبيه في آخر السنوات، الإنجليزي جود بيلينجهام، والذي اختار الانتقال لـ ريال مدريد، لكن الفريق ما زال يعول على مجموعة لاعبيه الشباب هذا الموسم.

ويبرز لايبزيج مرشحًا للمنافسة على لقب الدوري الألماني، بعدما أظهر بداية قوية بالتتويج بكأس السوبر بثلاثية كاسحة أمام بايرن ميونخ، بقيادة مدربه ماركو سيلفا، ولاعبه الرائع داني أولمو.

أما إينتراخت فرانكفورت، فبقيادة صفقته الجديدة، محترفنا المصري عمر مرموش، فيسعى هو الآخر للمنافسة من أجل العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.