اليوم.. "تعليم أسوان" يعقد المقابلات الشخصية للمتخلفين فى التقديم لوظائف الإدارة المدرسية

تعقد مديرية التربية والتعليم فى أسوان، اليوم الجمعة، المقابلات الشخصية مع المتقدمين لشغل وظائف الإدارة المدرسية للعام الدراسي 2023-2024 عن طريق "التجديد"، ولم يتمكنوا من حضور المقابلات التى كانت مقررة يوم السبت والأحد الموافق 12- 13 أغسطس الماضي.

وحددت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، موعدا للمتخلفين عن حضور المقابلات الشخصية الأيام الماضية، وذلك بمقر ديوان المديرية، وفى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وشملت وظائف الإدارة مدير ووكيل مدرسة لجميع الإدارات والمراحل التعليمية (عام/ لغات/ تربية خاصة/ رياضي/ فنى).

كانت قد نوهت مديرية التربية والتعليم بأسوان بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة مع إحضار أصل شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين للاطلاع عليها، واستيفاء أي مستندات ناقصة بملف المتقدم كشرط لدخول المقابلة.