الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيئة الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم بأغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة استمرار التحسن في الأحوال الجوية.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة لا تزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير.

وتابعت: "نتأثر بامتداد لمنخفض جوي كبير في طبقات الجو العليا وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة وتوزيع رطوبة عمود الهواء ككل، وهو ما يؤدي إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر مما يساعد على تلطيف الأجواء".

وأوضحت، أن طقس الظهيرة سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على المتوسطة، وشديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتة إلى أن البلاد تشهد انخفاضا في قيم الحرارة في فترات الليل فور غياب أشعة الشمس، خاصة  في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 و 35 في الساعة وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة بشكل كبير الموجودة في الجو، وبالتالي، فإننا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في فترة الليل. 

الأرصاد الأحوال الجوية درجات الحرارة حالة الطقس تحسن الأحوال الجوية

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

أخبار فاتتك| فرص عمل جديدة للشباب وهذه الأعراض تؤكد إصابتك بمتحوّر كورونا الجديد

الفراخ بـ 69 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 18-8-2023

لحماية خصوصيتك من الاختراق.. كيف تؤمن حسابك على "فيسبوك" من "الهاكرز"؟

كيف يمكنك تنمية ذكاء طفلك في سن مبكرة؟.. طبيبة نفسية تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس