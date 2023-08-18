هيئة الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم بأغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة استمرار التحسن في الأحوال الجوية.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة لا تزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير.

وتابعت: "نتأثر بامتداد لمنخفض جوي كبير في طبقات الجو العليا وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة وتوزيع رطوبة عمود الهواء ككل، وهو ما يؤدي إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر مما يساعد على تلطيف الأجواء".

وأوضحت، أن طقس الظهيرة سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على المتوسطة، وشديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتة إلى أن البلاد تشهد انخفاضا في قيم الحرارة في فترات الليل فور غياب أشعة الشمس، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 و 35 في الساعة وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة بشكل كبير الموجودة في الجو، وبالتالي، فإننا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في فترة الليل.