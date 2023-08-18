الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. انطلاق منافسات الرواد على هامش البطولة العربية للجودو بالعلمين

بطولة الجودو العربية
بطولة الجودو العربية بالعلمين

تنطلق منافسات الرواد بالبطولة العربية للجودو، اليوم، والتي تقام على هامش منافسات البطولة العربية للبراعم والناشئين والأشبال والتي تقام بالعلمين وتختتم اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الرواد، اليوم، على المستوى الفردي، ومن المقرر أن تقام منافسات الأدوار التمهيدية و النهائية و التتويج من الساعة الثالثة إلى الثامنة مساء .

من جانبه أكد المهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كل الدول العربية، وأن المنافسات ستكون قوية من أجل حصد المراكز الأولى.

ولفت رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن الأمور التنظيمية تسير بشكل رائع والجميع يشعر بالسعادة بالتواجد على أرض مصر كما أن الأجواء داخل مدينة العلمين مميزة للغاية بعدما أصبحت واحدة من أفضل عواصم السياحة العالمية، مؤكدًا أن الأخوة العرب فخورون بمدى التطور وحجم الإنجازات والإنشاءات التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرا، مشيرا إلى أن التعاون بين الاتحاد المصري ووزارة الرياضة والشركة المتحدة يتم على أكمل وجه لتخرج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية.

فيما أعرب القطري خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، عن شكره للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول لإظهار البطولة بهذا الشكل الرائع والمميز والذي يعبر عن حجم وعراقة مصر التاريخية .

الاتحاد العربى للجودو البطولة العربية الشركة المتحدة للخدمات السياحة العالمية العلمين الجديدة الفنية والرياضية

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