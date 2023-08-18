بينها "رحلة نحو الشغف" بصالون نجيب الثقافى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

ما بين الأمسيات الموسيقية، والأمسيات الثقافية، يذخر اليوم الجمعة 18 أغسطس، بالعديد من الفعاليات والأنشطة والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

فضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، تعقد في الرابعة عصرا، بقاعة الأغراض المتعددة التابعة لمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل تحت عنوان “حرفية التمثيل المسرحي”.

في سياق متصل، يستقبل المسرح المكشوف بالمكتبة في الثامنة والنصف مساء، حفلا فنيا يحييه كل من: فريق ستروبيري سوينجز، وفريق 404، حيث يقدم الفريقان، باقة منوعة من الفقرات الغنائية والفنية الخاصة بالفريقين.

ــ نساء الحرملك فى قصر الأمير طاز

كما يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء، حفلا لفرقة “الحرملك للموسيقى والغناء” بقيادة دكتورة مروة عبد المنعم - أستاذ مساعد آلة الفيولينة بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.

يتضمن برنامج الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية والأغاني من بينها: ميدلى فيروز، اكذب عليك، 3 دقات، أكابيلا، الموضات، بحتاجلك وتحتاجلى.

ــ الفلكلور الإسبانى بقبة الغورى

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يستقبل مركز إبداع قبة الغورى بالحسين، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا راقصا للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا "لاس انتكادوراس".

يتضمن برنامج الحفل أغانى من الفلكلور الأسبانى الباسو دوبل، الجيبسى، بالإضافة إلى بعض الأغانى اللاتينية الكلاسيكية.

ــ رحلة نحو الشغف بصالون نجيب الثقافى

وفي الخامسة والنصف مساء، تعقد أمسية جديدة من أمسيات صالون دكتور محمد نجيب الثقافي، وذلك بمقره الكائن بميدان الجيزة، وتعقد ندوة هذا الشهر تحت عنوان “رحلة نحو الشغف”.

وتتضمن فقرات الصالون العديد من الفقرات الشعرية، ما بين شعر الفصحى وشعر العامية، والقصص القصيرة والحدوتة الشعبية، والمحاضرة الأدبية، ومحاضرة عن مصر القديمة بالإضافة المداخلات حول الأعمال الأدبية لأعضاء الصالون.

كما تتضمن فقرات الصالون، عرض فيلم الأنيميشن الفرنسي القصير الخريف الأول - Premier Automne" كتابة وإخراج أودي دانسيت - كارلوس دي كارفايو.